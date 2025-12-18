Ciudad Obregón: Se han registrado cinco denuncias por vecinos ruidosos y uso de pirotecnia en diciembre

¡Síguenos!
Vecinos de Ciudad Obregón han interpuesto cinco denuncias debido a la constante alteración del orden público por ruidos molestos y el uso inapropiado de pirotecnia

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante los últimos días del mes de diciembre y del año, se espera un repunte en los casos de denuncias por vecinos ruidosos, según el director de Asuntos de Gobierno del Ayuntamiento de Cajeme.

Carlos Cuén Miramontes explicó que es una situación hasta cierto punto normal, que se presenten ese tipo de situaciones durante las fiestas navideñas y de Año Nuevo.

Como todos los años, en diciembre se da mucho conflicto y denuncia ciudadana por alteración del orden público, que es la más común; hemos trabajado en el Juzgado Cívico 24/7 en el tema; se han acercado vecinos por cuestiones de música en alto volumen", comentó.

Hasta el día 18 de diciembre, se habían registrado únicamente cinco denuncias por parte de los ciudadanos debido a disturbios ocasionados por vecinos ruidosos y el uso inapropiado de pirotecnia en diversas zonas del municipio de Cajeme.

A pesar de que estos incidentes no han sido numerosos, las autoridades locales mantienen una estrecha vigilancia sobre estos problemas, ya que las quejas sobre el ruido excesivo y la utilización de artefactos pirotécnicos en áreas residenciales continúan siendo una preocupación para la comunidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui

