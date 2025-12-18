Clima en Ciudad Obregón Sonora HOY 18 de diciembre: Día soleado, con altas temperaturas

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de salir de casa este jueves 18 de diciembre de 2025, conviene revisar cómo se comportará el clima en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme. Aunque la jornada se perfila mayormente estable, los contrastes entre la mañana fresca y una tarde más cálida pueden influir en la salud, la movilidad y las actividades al aire libre. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos más información. ¡Toma nota!

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web de Meteored.mx, este jueves 18 de diciembre Ciudad Obregón amanecerá con condiciones frescas. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado y las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15°C. El viento será ligero del noreste, con velocidades bajas, lo que permitirá un ambiente estable, ideal para actividades tempranas.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves. Foto: Meteored.mx

No obstante, se recomienda abrigarse ligeramente, en especial a las personas que salen antes del amanecer. El índice UV se mantendrá bajo durante este periodo, sin riesgo por radiación solar. Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el ambiente cambiará de manera gradual. El cielo continuará soleado y la temperatura subirá de forma notable, alcanzando valores cercanos a los 25°C antes del mediodía y hasta los 29°C alrededor de las 14:00 horas.

La sensación térmica podría sentirse un poco más elevada (de 30 o 31°C), mientras que el viento cambiará de dirección hacia el suroeste y posteriormente al oeste, manteniéndose flojo. En este periodo, el índice de rayos ultravioleta (UV) se ubicará en nivel medio, por lo que se recomienda protección solar, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre por periodos prolongados.

Por la tarde, el calor comenzará a disminuir de forma paulatina. Las temperaturas rondarán los 27°C y el cielo seguirá despejado, con vientos suaves del oeste que ayudarán a mantener una sensación térmica más agradable. Conforme avance la noche, desde las 20:00 horas, el termómetro descenderá hasta los 20°C y posteriormente a los 18 grados, manteniendo un ambiente templado y estable. El viento será casi imperceptible hacia el final del día y no se prevén cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)