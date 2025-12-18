Clima en Hermosillo Sonora HOY jueves 18 de diciembre: Así se espera el calor durante el día

Hermosillo, Sonora.- Antes de comenzar las actividades de este jueves 18 de diciembre de 2025, es importante conocer cómo se desarrollará el clima en Hermosillo a lo largo del día. Aunque no se esperan condiciones extremas, sí habrá variaciones relevantes entre la mañana fresca y una tarde calurosa, lo que puede influir en la salud, la elección de ropa y la planeación de actividades al aire libre. ¡Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información para que tomes precauciones!

Así será el clima en Hermosillo este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del portal web Meteored.mx, durante la mañana de este jueves, Hermosillo registrará un ambiente fresco. Desde las primeras horas, el cielo permanecerá despejado y las temperaturas se ubicarán entre los 15 y 16°C. El viento soplará del noreste, con intensidad de moderada a ligera, lo que podría acentuar la sensación de frescura, sobre todo antes del amanecer y durante las primeras horas del día.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Conagua

El índice de radiación ultravioleta se mantendrá en niveles bajos, por lo que no se prevén riesgos por exposición solar en este periodo. Hacia el mediodía, el ambiente comenzará a cambiar de manera gradual. El cielo continuará soleado y la temperatura aumentará de forma notable, alcanzando alrededor de los 25°C hacia las 11:00 horas. El viento cambiará ligeramente de dirección hacia el norte, manteniéndose con rachas moderadas.

En este tramo del día, el índice UV se elevará a nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar y evitar exposiciones prolongadas al sol sin protección. Durante la tarde, alrededor de las 14:00 horas, se presentará el punto más cálido de la jornada. El termómetro podría llegar hasta los 30°C, con una sensación térmica ligeramente menor debido a la presencia de vientos flojos del oeste.

A pesar del calor, el cielo se mantendrá despejado y sin probabilidades de lluvia. Conforme avance la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, rondando los 28 grados hacia las 17:00 horas, con un ambiente todavía cálido pero más tolerable. Por la noche, las condiciones serán más estables. El cielo mostrará intervalos de nubes y claros, mientras que las temperaturas bajarán hasta los 23°c y posteriormente a los 20 grados hacia el cierre del día.

El viento será ligero y cambiará nuevamente hacia el noroeste y noreste, sin representar afectaciones. El índice UV permanecerá en niveles bajos, permitiendo una noche tranquila para actividades al aire libre.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)