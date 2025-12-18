Clima en Sonora HOY 18 de diciembre: Conagua alerta mañana FRÍA y tarde CALUROSA

Hermosillo, Sonora.- Este jueves 18 de diciembre de 2025, el clima en Sonora estará marcado por contrastes térmicos a lo largo del día, por lo que es importante que la población tome previsiones tanto por las bajas temperaturas matutinas como por el ambiente cálido que se espera por la tarde. Aunque no se prevén lluvias en la entidad, las condiciones atmosféricas favorecerán mañanas frías, especialmente en zonas serranas, y un ascenso notable en los valores máximos conforme avance el día. ¡Aquí más información!

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, durante la mañana se presentará un ambiente fresco en gran parte del estado sonorense , con condiciones de frío a muy frío en regiones serranas, donde no se descarta la presencia de heladas. Municipios del norte y oriente como Agua Prieta registrarán temperaturas mínimas cercanas a los 7°C, mientras que Nacozari de García amanecerá alrededor de los 10°C.

En Nogales se esperan mínimas similares, con valores próximos a los 7°C, mientras que Magdalena de Kino iniciará el día con temperaturas alrededor de los 10°C. En la zona costera y el noroeste del estado, el amanecer será más templado. San Luis Río Colorado presentará mínimas cercanas a los 11°C, al igual que Sonoyta. Puerto Peñasco registrará un inicio de jornada ligeramente más fresco, con temperaturas alrededor de los 14°C.

Durante la tarde, el ambiente se tornará cálido a caluroso en la mayor parte de Sonora, con cielos despejados y sin probabilidad de lluvia. Hermosillo alcanzará una temperatura máxima cercana a los 30°C, mientras que Ciudad Obregón también llegará a valores similares, alrededor de los 30 grados. En Guaymas se esperan máximas de aproximadamente 27°C, y en Huatabampo el termómetro podría ascender hasta los 28 grados.

En el noroeste y norte del estado, Caborca alcanzará temperaturas cercanas a los 29°C, Sonoyta llegará a los 28°C y San Luis Río Colorado podría registrar máximas de hasta 27°C. En la región fronteriza, Nogales y Agua Prieta se mantendrán más templados, con máximas alrededor de los 24 y 23 grados, respectivamente.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, dando paso a un ambiente fresco en la mayor parte del estado. El viento será de dirección variable, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora en algunas zonas, sin que se prevean condiciones adversas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)