Culmina histórica huelga en la mina de Cananea, mueren mujeres en accidente en Cajeme y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy jueves 18 de diciembre, conoce los detalles del fin de la histórica huelga en la mina de Cananea, luego de que trabajadores y viudas llegaran a un acuerdo tras 18 años de lucha.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Comunidad pide terminar obra del Arroyo Sonora en Navojoa

Autoridades y vecinos del sector oriente del municipio de Navojoa pidieron a los tres niveles de gobierno rescatar la obra del Arroyo Sonora, el cual tiene más de 13 años en el olvido; su objetivo era resolver las constantes inundaciones del lugar. La tecnificación del Arroyo Sonora fue un proyecto que prometía resolver las constantes inundaciones en el sector del municipio de Navojoa pero la construcción quedó inconclusa.

Mueren dos mujeres de Arizona tras accidente carretero en Cajeme

Un fatal accidente vehicular registrado en el municipio de Cajeme resultó en la muerte de dos mujeres; la familia de las difuntas había iniciado su recorrido desde Tucson, Arizona, con el objetivo de llegar al estado de Guerrero para las festividades navideñas. Las víctimas fueron identificadas como María Mayo y Dominga Montor, esposa y madre, respectivamente, del conductor del vehículo, identificado como Lucio Guido.

Culmina histórica huelga en la mina de Cananea

Tras 18 años de negociación, los trabajadores del Sindicato Minero de la Sección 65 de la mina de Cananea, pusieron fin a una de las huelgas más largas en la historia del país, logrando llegar a un acuerdo justo de liquidación y prestaciones. El Sindicato Nacional Minero detalló que el Plan de Solución Integral implica una liquidación que respeta importantes cláusulas de su Contrato Colectivo de Trabajo original, reconociendo plenamente los derechos adquiridos de los trabajadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui