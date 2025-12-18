Durazo visita Internado Coronel J. Cruz Gálvez y Hogar temporal Jineseki; refrenda apoyo a la niñez vulnerable

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños en situación vulnerable, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó las posadas navideñas en el Internado Coronel J. Cruz Gálvez y del Hogar temporal Jineseki, ambos pertenecientes al Sistema DIF Sonora, donde anunció nuevos apoyos en infraestructura y becas educativas.

Durante las posadas decembrinas, el mandatario estatal convivió de manera cercana con las y los menores, a quienes entregó juguetes, bicicletas y diversos obsequios, además de refrendar su compromiso de mantener un respaldo permanente para garantizarles mejores oportunidades de vida.

Durazo Montaño destacó que estos espacios representan una oportunidad para que las niñas y los niños puedan desarrollarse en un entorno de equidad, esperanza y bienestar, subrayando la importancia de generar condiciones que les permitan construir un futuro digno.

Como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Sonora, informó que en el Internado Coronel J. Cruz Gálvez se han realizado y continuarán mejoras en infraestructura, entre ellas la construcción de un tejaban, adecuaciones en biblioteca, aulas, cocina y comedor, así como nuevas obras programadas para el próximo año.

En el caso del Hogar Temporal Jineseki, el gobernador realizó un recorrido por las instalaciones y aseguró que se atenderán de manera prioritaria las necesidades del centro, el cual brinda atención alimentaria, educativa, deportiva y recreativa a niñas, niños y adolescentes. Asimismo, anunció que a partir del siguiente año las y los beneficiarios recibirán una beca mensual como apoyo adicional.

Hoy celebramos una posada con las niñas y los niños del Internado Coronel J. Cruz Gálvez.



— Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui