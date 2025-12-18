Hermosillo, Sonora.- El Cabildo de Hermosillo aprobó un estímulo fiscal dirigido a las empresas que contraten a personas con discapacidad, el cual entrará en vigor a partir de 2026. La medida fue impulsada por la regidora Cassandra López Manzano, integrante de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, y tiene como objetivo fomentar la inclusión laboral desde el ámbito municipal.

"El incentivo consiste en un descuento del 15 por ciento en el impuesto predial para las empresas que acrediten que al menos el 10 por ciento de su plantilla laboral está integrada por personas con algún tipo de discapacidad. De esta manera, una empresa con 10 trabajadores podrá acceder al beneficio con la contratación de una persona en esta condición", detalló.

La regidora explicó que el trámite será sencillo y se realizará ante la Tesorería Municipal, donde se habilitará una ventanilla específica. Para comprobar el cumplimiento del requisito, las empresas deberán presentar la credencial de discapacidad emitida por el DIF de los empleados registrados en nómina.

López Manzano destacó que esta iniciativa surge de la necesidad de generar oportunidades para personas con discapacidad que, al concluir su etapa escolar, enfrentan dificultades para incorporarse al mercado laboral.

El Ayuntamiento de Hermosillo aprueba estímulo fiscal para empresas que contraten personas con discapacidad

Fuente: Tribuna del Yaqui