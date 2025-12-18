¡Síguenos!
Exhorta la SSPC Sonora a tomar medidas para prevenir robos en estas vacaciones

El Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepdypc) en Sonora emitió recomendaciones para evitar robos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recomienda asegurar todas las puertas y ventanas para evitar robos Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- El Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepdypc) en Sonora exhorta a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas en el hogar que reduzcan el riesgo de incidentes durante estas vacacionesRita Burgos Villaescusa, coordinadora del Cepdypc de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora, dio a conocer una serie de recomendaciones que pueden contribuir a reforzar la seguridad en los hogares.

Indicó que, para la prevención de robos, es importante asegurar todas las puertas y ventanas antes de salir; no dejar objetos de valor a la vista desde el exterior; pedir a un vecino de confianza que recoja la correspondencia y revise el domicilio de manera periódica; evitar publicar en redes sociales detalles sobre los días de ausencia y, en caso de contar con sistema de alarma o cámaras, verificar que se encuentren en correcto funcionamiento.

Asimismo, resaltó la importancia de desconectar aparatos eléctricos no esenciales para prevenir sobrecargas y cortocircuitos, cerrar las llaves de paso de gas y agua, y revisar que no queden velas encendidas o fuentes de calor desatendidas. Al salir de viaje, Burgos Villaescusa recomendó planificar la ruta con anticipación, llevar consigo documentos personales y el seguro del vehículo, así como no dejar objetos de valor a la vista dentro del automóvil y guardarlos en la cajuela. En cuanto a la seguridad vecinal, sugirió informar a un familiar o vecino de confianza sobre las fechas de salida y regreso, además de solicitar apoyo para encender y apagar algunas luces del domicilio en horarios variados.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

