Gobierno de Sonora realiza el 'Operativo Navideño' en Cajeme; lleva apoyo a familias vulnerables

Ciudad Obregón, Sonora.- Encabezado por el Gobierno del Estado de Sonora, se realizó por cuarto año consecutivo el llamado 'Operativo Navideño' en el municipio de Cajeme, con la intención de llevar alegría y esperanza a familias en situación vulnerable por medio de algunos apoyos.

El coordinador general del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, Melitón Alberto Sánchez Durazo, transmitió a nombre y representación del gobernador Alfonso Durazo un mensaje y afectuoso saludo a todas las personas asistentes, destacando que el compromiso de esa actividad es de todas las dependencias de su gobierno.

Esta acción refrenda la voluntad del gobierno del estado para que estas fechas especiales sean una prioridad y lleven felicidad, alegría y unión a las familias de cada colonia, localidad y municipio de Sonora", afirmó Sánchez Durazo.

Sobre el evento que trajo beneficios a la comunidad, el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, agradeció el gesto en favor de las familias y principalmente las niñas y niños, calificándolo como un programa humanista.

Fuente: Tribuna del Yaqui