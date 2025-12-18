Guaymas proyecta 36 nuevas obras para 2026; invertirán 144 millones de pesos

Guaymas, Sonora.- Con una inversión cercana a los 144 millones de pesos que fue aprobada dentro del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2026, el Ayuntamiento de Guaymas proyecta la realización de importantes obras para el año entrante, dijo la alcaldesa Karla Córdova González.

La presidenta municipal señaló que con estos recursos se contempla la ejecución de 36 obras prioritarias, encaminadas a mejorar la infraestructura urbana, vial, hidráulica, sanitaria y social del Puerto, la cual responde a una planeación responsable y a las principales necesidades de la población.

Hizo énfasis en que con este programa, el Ayuntamiento fortalece de manera integral la planeación y ejecución de la obra pública, asegurando una aplicación responsable, transparente y eficiente de los recursos, así como la atención a las principales necesidades de la población.

Por su parte, el director de Infraestructura Urbana y Ecología, Víctor Omar Partida Medina, indicó que entre las acciones que se van a realizar en obra para el año entrante está la pavimentación con concreto hidráulico en colonias del casco urbano como Las Golondrinas, Miguel Hidalgo, Guaymas Norte, San Vicente, 23 de marzo, Sahuaripa, Las Palmas, Loma Linda, Las Quintas, 5 de mayo y Villas de Miramar, con una inversión de 40 millones 537 mil 030 pesos.

Asimismo, en infraestructura hidráulica se proyecta una inversión superior a los 10 millones de pesos en diversas colonias de la ciudad y en San Carlos, mientras que en infraestructura sanitaria se contempla aplicar 11 millones de pesos, entre muchas otras obras para beneficio directo de la comunidad guaymense.

Fuente: Tribuna del Yaqui