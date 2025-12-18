Javier Lamarque Cano entrega nuevas patrullas y equipo a policía municipal de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la llegada de 20 nuevas patrullas, se incrementó a 100 el total de unidades entregadas a la policía municipal de Cajeme; así lo dio a conocer el edil cajemense, Javier Lamarque Cano. La nueva entrega incluye siete patrullas tipo pickup, marca RAM; ocho patrullas tipo sedán, marca Nissan; y cinco patrullas motocicletas, además de una unidad Transit, dos drones de alta gama, un sistema antidrón y 20 radios portátiles.

La inversión de esta nueva entrega fue superior a los 22 millones de pesos, destacó el mandatario municipal, recursos destinados a fortalecer las labores de prevención y vigilancia en el territorio cajemense.

Lamarque Cano afirmó que, con hechos concretos, está refrendando su palabra y compromiso con la seguridad de los habitantes del municipio de Cajeme, demostrando con acciones claras que su enfoque en este tema no se limita a promesas, sino a medidas tangibles que buscan generar un ambiente de tranquilidad para la población.

Ciudad Obregón: Entrega Lamarque Cano nuevo parque vehicular y equipo tecnológico a la SSPM para mejorar seguridad

Lo dijimos desde el principio, desde 2021, que veníamos a trabajar fuerte para recuperar la tranquilidad de Cajeme, de las y los cajemenses. Sabemos que aún falta, que aún tenemos que seguir avanzando, y lo tenemos claro, pero también hay que decirlo con precisión y fuerza: hemos avanzado", destacó.

Enfatizó que el nuevo equipamiento no solo representa mejoras en las herramientas de trabajo de las y los policías, sino que también manifiesta mayor tranquilidad y confianza en la ciudadanía.

Con ese equipamiento tecnológico se estarán modernizando las estrategias de la corporación policial, comentó el munícipe, quien estuvo acompañado del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el contralmirante Claudio Cruz Hernández.

Al recibir las llaves de las unidades, el titular de la corporación agradeció la atención que ha recibido la institución con el constante fortalecimiento de las herramientas para la protección de la ciudadanía.

Fuente: Tribuna del Yaqui