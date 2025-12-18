Nacimiento de trillizos en el IMSS Sonora: Luna, Sol y Abraham superan el desafío de un parto múltiple

Ciudad Obregón, Sonora.- El Hospital General Regional (HGR) número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Obregón, Sonora, fue el escenario del nacimiento de los pequeños trillizos Luna, Sol y Abraham, quienes al ver por primera vez la luz presentaron buen estado de salud.

Al respecto, Laura Cristina Gastélum Paredes, especialista en ginecología y obstetricia, explicó que la madre llegó al hospital en trabajo de parto y, debido al carácter de alto riesgo del embarazo múltiple, se decidió realizar una cesárea para salvaguardar la vida de los bebés y de la madre.

Los recién nacidos presentaron un peso de 1.7 kilogramos cada uno y, a pesar de su prematuridad, evolucionaron favorablemente desde el primer momento. En primera instancia, Luna y Abraham fueron dados de alta; sin embargo, Sol permaneció hospitalizada unos días más.

Las autoridades del nosocomio dieron a conocer que la atención integral que se les ofreció a las madres y sus pequeños incluyó la colaboración de diversas áreas del hospital, como Anestesiología, Pediatría y Enfermería, además de un seguimiento especial en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, debido al riesgo de complicaciones propias de un embarazo múltiple y prematuro.

Por su parte, la madre de los trillizos, de nombre Maricruz, de 27 años de edad, expresó su agradecimiento por la excelente atención recibida, destacando el profesionalismo y el trato humano del personal médico y de enfermería.

Aunque tenía miedo por ser un parto múltiple, me sentí muy apoyada y tranquila gracias a la atención del IMSS. Todo el personal fue muy amable y siempre estuvieron pendientes de la evolución de mis bebés", comentó.

Este exitoso nacimiento resalta el compromiso del IMSS en Sonora por ofrecer atención de calidad a sus pacientes, destacando la importancia de un equipo médico bien coordinado y preparado.

Fuente: Tribuna del Yaqui