Oomapas Huatabampo pide el apoyo de la ciudadanía ante fuerte crisis financiera; llama a pagar recibo

Huatabampo, Sonora.- El alcalde del municipio de Huatabampo, Alberto Vázquez Valencia, hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda a pagar su recibo del agua a tiempo, debido a que el organismo operador atraviesa por una fuerte crisis financiera que incluso ha provocado el 'congelamiento' de sus cuentas bancarias.

El Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huatabampo (Oomapash) explicó que actualmente se adeudan más de tres millones 100 mil pesos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), lo cual ha paralizado sus ingresos económicos.

Alberto Vázquez Valencia, presidente municipal de Huatabampo, informó que actualmente el Oomapash cuenta con una cartera vencida cercana a los 90 millones de pesos (mdp), la cual se encuentra en aumento, ya que sólo el 30 por ciento de los usuarios acude puntualmente a pagar su recibo del agua.

Esta situación ha ocasionado que el Oomapash adeude más de 37 mdp a sus proveedores y a sus responsabilidades fiscales, un lastre económico que inició desde el año 2011 y hoy ha cobrado factura con el congelamiento de las cuentas municipales.

Hemos estado muy ocupados para sacar adelante el Oomapash; tenemos una deuda histórica de casi 37 mdp que nos dejaron algunos gobiernos… Por ahí dicen que no hay que enfocarse en el pasado, pero obviamente nos ha alcanzado en esta administración, nos inmovilizan las cuentas por esa deuda", aseguró Vázquez Valencia.

Por ello, las autoridades hicieron un llamado a la población, para que con el pago puntual de su recibo, el adeudo de la paramunicipal pueda reducirse y con ello, dedicar sus ingresos a la inversión de la infraestructura hídrica en la ciudad.

La responsabilidad del presidente municipal es estar al pendiente del organismo, estar trabajando, pero hoy queremos pedirle la ayuda al ciudadano, queremos pedirle que sea cumplido y nos ayude a pagar su adeudo; estamos haciendo unos descuentos a toda la ciudadanía y a las personas que deben el suministro de agua potable", puntualizó.

Cabe señalar que para incentivar a los usuarios cumplidos, el Ayuntamiento de Huatabampo anunció que se realizarán sorteos, por lo que las familias deberán depositar su recibo en las distintas tómbolas para poder ganar pantallas de televisión, calentones y hornos de microondas.

