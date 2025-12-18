Oomapas Navojoa avanza en los trabajos de rehabilitación de colectores sanitarios

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a los reportes del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn), los trabajos de rehabilitación en el colector Sonora muestran un avance del 20 por ciento.

La Dirección Técnica del Organismo precisó que los trabajos consisten en la instalación de 18 metros de tubería en el colector ubicado sobre el bulevar Sonora, en el sector oriente de la ciudad, por lo que pidieron a la ciudadanía buscar rutas alternas para evitar algún accidente durante estas fiestas decembrinas.

Estas acciones permitirán mejorar el sistema de drenaje y el funcionamiento de la infraestructura sanitaria... Se invita a la ciudadanía a tomar precauciones al transitar por la zona, respetando la señalización y las áreas de trabajo", expresaron las autoridades.

Cabe señalar que actualmente, el Organismo Operador se encuentra realizando acciones para el arreglo y mantenimiento de los drenajes en la comunidad de San Ignacio Cohuirimpo, los cuales muestran un gran porcentaje de avance. Además de los trabajos sobre el bulevar Centenario, donde se realizó la rehabilitación de 100 metros de colector de 36 pulgadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui