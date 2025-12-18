Polémica en Sonora por REAPERTURA de tienda Waldo's; ¿en qué municipios están abiertas las tiendas?

Benito Juárez, Sonora.- Después de la tragedia donde murieron 24 personas por el incendio de una tienda Waldo's en el Centro de Hermosillo, las autoridades decidieron cerrar todos los comercios de este tipo en Sonora, señalando que no se cumplían con los protocolos de protección civil necesarios para su operación. Tras más de un mes de los hechos, ya comenzó a registrarse la reapertura de estos comercios; aquí los detalles.

En un video compartido por la cuenta de Facebook llamada 'Alfredo Ramos en Villa Juárez', se puede observar que en la comunidad de Villa Juárez, cabecera del municipio de Benito Juárez, Sonora, la tienda Waldo's ya reabrió sus puertas después de los hechos. Quien relata el video da cuenta de cómo es que la ciudadanía se dio tiempo de ir a hacer sus compras e incluso se ve al personal del comercio invitando a la comunidad a "gastarse su aguinaldo con ellos".

Por otra parte, la página del Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora, confirmó la información con el siguiente comunicado: "Derivado de las inspecciones realizadas por las autoridades de Protección Civil municipal y estatal, se concluyó que la tienda cumple con todos los estándares de seguridad, por lo que no representa ningún riesgo para la comunidad. Con ello, la sucursal Waldo's Villa Juárez abre nuevamente sus puertas, fortaleciendo la actividad comercial y generando bienestar para las familias del municipio".

Cabe señalar que, después de la tragedia donde, además de las víctimas mortales, más de 10 personas resultaron lesionadas, los gobiernos municipales se dieron a la tarea de supervisar las 68 tiendas de toda la entidad, por lo que fueron suspendidas por no contar con los protocolos necesarios para evitar algún tipo de accidente.

Hay que recordar que el pasado lunes 15 de diciembre, los empleados de las tiendas Waldo's en Ciudad Obregón fueron citados a las instalaciones para ser capacitados para situaciones de emergencia. Más de un centenar de trabajadoras y trabajadores de las siete distintas tiendas Waldo's que operan en el municipio de Cajeme fueron convocados por la empresa para acudir a la sucursal de la colonia Las Haciendas; la cita fue para recibir algunos cursos y capacitación sobre el uso de extinguidores y otras medidas preventivas en caso de algún siniestro en su espacio laboral.

Capacitan a personal de todas las tiendas Waldo's en Ciudad Obregón para mejorar en protección civil

Fuente: Tribuna del Yaqui