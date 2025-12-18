Proyecto de Unison y Ayuntamiento de Hermosillo recibe premio de sostenibilidad por monitoreo ambiental

Hermosillo, Sonora.- La Red de Monitoreo Ambiental de la Universidad de Sonora (Remah) y el Ayuntamiento de Hermosillo recibieron el premio Local Governments for Sustainability (ICLEI), en la categoría de innovación.

Raquel Torres Peralta y Federico Cirett Galán, docentes encargados del proyecto, señalaron que en esta competencia se valoró a Remah por su contribución al monitoreo continuo y público que realiza sobre la calidad del aire en la capital sonorense.

¿Qué es el Remah?

En este contexto, Cirett Galán explicó que Remah es un sistema creado por docentes y estudiantes de la Universidad de Sonora (Unison) que mide contaminantes en el aire, como las partículas PM2.5 y PM10, así como niveles de ozono, sonoridad y variables ambientales como temperatura y humedad.

Por su parte, Torres Peralta señaló que estas mediciones se realizan actualmente a través de dos estaciones en distintos puntos de la ciudad que están en operación y que fueron donadas e instaladas por la administración municipal. Añadió que se encuentran en proceso de instalación otros monitores que permitirán una mejor cobertura en la ciudad, generando más información que se puede consultar en tiempo real a través del sitio web www.remah.unison.mx y conocer las condiciones del aire en la zona que más le interese.

Ambos docentes universitarios señalaron que el premio es un gran reconocimiento a lo que se está haciendo y desarrollando desde la universidad, lo cual está impactando positivamente en la población en general. Por otro lado, destacaron la participación y el apoyo de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento de Hermosillo, por lo que no descartaron que el sistema de monitoreo pudiera interesar a otros municipios del estado.

En este proyecto participaron los estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Información Andrea Duarte Hernández, Carolina Badilla Ramírez, David Núñez Gurrola, Luis Hernández López, Jared Barojas Alcántar y Daniel Espinoza, quienes aplicarán sus conocimientos en otros proyectos futuros.

Parte del proyecto para el monitoreo ambiental

Fuente: Tribuna del Yaqui