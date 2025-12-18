Vacuna contra influenza protege de la nueva variante A H3N2: Secretaría de Salud en Sonora

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud en Sonora informa que la vacuna contra la influenza que actualmente se aplica en el sector salud sí es efectiva contra la nueva variante de influenza A H3N2 subclado K, y hasta el momento no se registran casos en el estado.

La influenza es una enfermedad viral y contagiosa que cada temporada invernal presenta variaciones. El virus de la influenza A H3N2 es conocido por las autoridades sanitarias y, aunque va mutando, la vacuna se actualiza precisamente para brindar protección ante estas variantes, incluida la que actualmente circula en el hemisferio norte.

Las recomendaciones son continuar con la vacunación, ya que para nosotros mantener una alta cobertura nos da una intervención que nos va a asegurar que las personas que tienen riesgo de enfermar no se nos vayan a complicar y requieran una hospitalización", señaló María Concepción Félix Lares, directora general de Servicios de Salud.

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta nueva variante no ha mostrado mayor gravedad, ni un incremento significativo en hospitalizaciones. Aunque se ha identificado que puede ser más contagiosa, no se han reportado casos graves asociados a ella. Las personas que pueden presentar complicaciones más severas son principalmente adultos mayores y personas con comorbilidades, por lo que la vacunación resulta fundamental para reducir riesgos y proteger la salud de estos grupos.

La Secretaría de Salud recordó que la vacuna está indicada para niñas y niños de seis a 59 meses, adultos mayores de 60 años, personas con factores de riesgo o enfermedades crónicas, embarazadas y personal de salud. Además, se aplican de manera complementaria las vacunas contra Covid-19 y neumococo. Estas vacunas no causan efectos secundarios graves, son gratuitas y están disponibles en unidades y centros de salud, especialmente importantes durante los meses de frío, cuando aumenta la transmisión de enfermedades respiratorias.

Salud Sonora: ¡Vacúnate contra la influenza! uD83DuDC89



Con el frío, reforcemos la prevención. La vacuna es gratuita en tu unidad de salud para grupos vulnerables. Si tienes síntomas, usa cubrebocas.



¡Tu salud es nuestra prioridad!#SaludSonora #PrevenciónEsSalud pic.twitter.com/rY2Nz2OfUh — Salud Sonora (@ssaludsonora) December 16, 2025

