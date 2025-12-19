36 mil alumnos del sur de Sonora inician vacaciones de invierno; alertan sobre robos en escuelas

Ciudad Obregón, Sonora.- Aproximadamente 36 mil alumnos de educación básica de la región sur de Sonora salieron de vacaciones este 19 de diciembre de 2025 y regresarán a las aulas el próximo 12 de enero de 2026, esto de acuerdo al calendario establecido por las autoridades educativas.

Al respecto y tras la ausencia del personal docente y administrativo, el coordinador de la región yaqui de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en el sur de la entidad, Fausto Flores Guerrero, hizo un llamado a la comunidad en general, a fin de que permanezcan alertas para evitar cualquier daño a las escuelas.

El funcionario comentó que entre las acciones más recurrentes por parte de los delincuentes en contra de las instituciones, destacan el vandalismo y el robo de cableado. Estas prácticas no solo causan grandes daños materiales, sino que también afectan gravemente la operatividad de las instituciones, interrumpiendo sus servicios esenciales. El robo de cables, por ejemplo, provoca cortes en la transmisión de electricidad y comunicaciones, lo que resulta en pérdidas económicas considerables y afecta a la comunidad en general.

Además, el vandalismo, que incluye daños a estructuras físicas como ventanas, puertas y equipos, refleja un desmedido desprecio por el patrimonio público. Estos delitos no solo alteran el normal funcionamiento de las instituciones, sino que también generan un clima de inseguridad y desconfianza entre los ciudadanos, quienes son los más afectados por estas acciones delictivas.

Fuente: Tribuna del Yaqui