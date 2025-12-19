Ayuntamiento de Navojoa anuncia reapertura de cruceros de concreto para la circulación vehicular

Navojoa, Sonora.- La Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) en el Ayuntamiento de Navojoa anunció la reapertura de algunos cruceros que se encontraban cerrados debido a los trabajos del programa de rehabilitación de cruceros con concreto hidráulico.

Una de las obras más esperadas, sin duda alguna, fue el crucero de la Diagonal Juárez, esquina con las calles García Morales y Bulevar Hidalgo, en el centro de la ciudad; esto debido al gran tráfico vehicular que circula en la zona durante estas fiestas decembrinas.

Aquí trabajamos en dos cajas de válvula, así como en un pozo de visita; también trabajamos con tubería de ocho pulgadas, descargas sanitarias y tomas hidráulicas… Además de la reconstrucción de mil 700 metros cuadrados de superficie con concreto hidráulico en este crucero", explicó Jesús Héctor Padilla Yépiz, titular de SIUE.

Por su parte, el alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, agradeció la paciencia de la ciudadanía y solicitó conducir con precaución, para evitar algún posible accidente.

Muchas gracias por la confianza, las buenas obras valen la pena esperar, fue un trabajo muy profundo que se tiene que arreglar de raíz, seguiremos trabajando en el centro de la ciudad para poder embellecer las vialidades y tener una mejor funcionalidad en todas las calles", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui