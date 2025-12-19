Brindará Instituto de Becas de Sonora atención al público durante vacaciones de invierno

Hermosillo, Sonora.- Las oficinas del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora (Ibcees) contarán con personal de guardia para atender a estudiantes, madres y padres de familia, así como al público en general, para brindar información sobre sus programas durante el periodo vacacional de invierno.

Las distintas oficinas del instituto en la entidad atenderán de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 13:00 horas, con excepción de los días 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026, fechas en las que las oficinas permanecerán cerradas.

El director general del Ibcees, Abraham de Jesús Sierra, destacó el compromiso de fortalecer de manera permanente el programa Becas Sonora de Oportunidades, el más grande en la historia de la entidad, que permite a las y los estudiantes continuar sus estudios sin limitaciones económicas, mejorar su calidad de vida y disminuir el rezago educativo.

Recordó que permanece vigente hasta el 30 de diciembre el programa de regularización 'Oportunidad… es Arrancar de Cero', cuyo objetivo es brindar a las y los acreditados con adeudos de crédito educativo diversos beneficios y facilidades, como atención personalizada, bonificaciones por liquidación de adeudos y opciones de reestructuración de créditos.

Para consultas o mayor información sobre los programas y servicios, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas centrales en Hermosillo, ubicadas en calle Domingo Olivares número 128, esquina con Paseo de la Paz, colonia Valle Grande. Asimismo, el Ibcees cuenta con oficinas en Ciudad Obregón, en calle Sinaloa número 666, entre seis de Abril y Nicolás Bravo, colonia Centro, y en Nogales, en calle Campillo número 140, colonia Fundo Legal, dentro de las oficinas de la Agencia Fiscal.

uD83DuDE4C ¡Estamos para apoyarte!



Conoce nuestro horario de atención durante esta temporada decembrina. ¡Te esperamos!



uD83DuDDD3? Lunes a viernes

uD83DuDD57 De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

uD83DuDCCD Hermosillo | Cd. Obregón | Nogales pic.twitter.com/oSHjgDLRoj — Becas y Crédito Educativo (@BecasyCredito) December 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui