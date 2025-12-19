Clima en Ciudad Obregón, Sonora, HOY 19 de diciembre: ¡Precaución! Alertan VIERNES caluroso

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de salir de casa, planear traslados o definir actividades al aire libre, conviene revisar cómo se comportará el clima en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, este viernes 19 de diciembre de 2025, para tomar las precauciones necesarias. A lo largo del día se esperan cambios importantes en la temperatura, con una mañana fresca y un incremento notable del calor hacia la tarde. ¡Aquí toda la información que debes conocer!

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del portal web Meteored.mx, este viernes predominarán las condiciones estables, con cielo mayormente despejado y vientos ligeros, aunque el contraste térmico será evidente conforme avance la jornada.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes. Foto: Conagua

Durante la mañana, Ciudad Obregón amanecerá con cielo despejado y temperaturas cercanas a los 14°C. Entre las 5:00 y las 6:00 horas, el ambiente será fresco, con sensación térmica similar y viento flojo del noreste, con rachas leves que no superarán los siete kilómetros por hora. Conforme avance la mañana, alrededor de las 8:00 horas, el sol comenzará a sentirse con mayor claridad y la temperatura subirá a los 15°C, todavía con índice UV bajo, lo que permitirá realizar actividades tempranas sin una exposición solar significativa.

Hacia el mediodía y la tarde, el panorama cambiará de forma marcada. Para las 11:00 horas, el termómetro alcanzará alrededor de los 25°C, con sensación térmica ligeramente superior y viento ligero del sur. El índice UV se ubicará en nivel medio, por lo que se recomienda usar protector solar, especialmente para quienes permanezcan al aire libre. El punto más cálido del día se presentará cerca de las 14:00 horas, cuando la temperatura llegará a los 30°C, aunque la sensación térmica rondará los 28°C.

El cielo se mantendrá soleado y el viento, proveniente del suroeste, seguirá siendo moderado. Durante esta franja horaria es importante hidratarse y evitar la exposición prolongada al sol. Al avanzar la tarde y entrada la noche, las condiciones se volverán más agradables. Alrededor de las 17:00 horas, la temperatura descenderá a unos 28 grados, aún con cielo despejado y viento ligero.

Ya por la noche, entre las 20:00 y 23:00 horas, se espera un ambiente más templado, con temperaturas que bajarán gradualmente de los 21 a los 19°C. El cielo continuará despejado y los vientos serán suaves, lo que favorecerá una noche tranquila en Ciudad Obregón. ¡Disfruta de tu viernes!

Fuente: Tribuna del Yaqui