Clima en Sonora HOY viernes 19 de diciembre: Conagua prevé mañana FRÍA y tarde con CALOR

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa o planear actividades al aire libre este viernes 19 de diciembre, conviene revisar cómo estará el clima en Sonora. Aunque el estado mantendrá condiciones estables y sin lluvias, el contraste de temperaturas será notable entre la mañana y la tarde, especialmente en zonas serranas y ciudades del norte. ¡Aquí el pronóstico del tiempo para que tomes precauciones!

Así será el clima en Sonora este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, este viernes 19 de diciembre predominará el cielo despejado en Sonora, con ambiente fresco por la mañana, frío a muy frío en regiones serranas y temperaturas cálidas a calurosas durante la tarde, además de viento de dirección variable.

Así será el clima en Sonora este viernes. Foto: Conagua

Durante la mañana, el estado amanecerá con cielo despejado y temperaturas bajas en gran parte del territorio. En zonas serranas se prevé ambiente muy frío a frío, con posibles heladas al amanecer. En ciudades como Cananea y Nogales, las temperaturas mínimas rondarán entre los 8 y 9°C, mientras que en Nacozari y Magdalena de Kino se esperan valores cercanos a los 11°C.

En el centro y sur, Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa y Guaymas iniciarán el día con temperaturas entre los 13 y 14°C, lo que generará un ambiente fresco durante las primeras horas. Hacia el mediodía y la tarde, el termómetro subirá de forma considerable en todo Sonora. Se espera un ambiente cálido a caluroso, con máximas que alcanzarán los 30 y 31°C en municipios como Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Miguel Alemán y Heroica Caborca.

En la región norte, Agua Prieta y San Luis Río Colorado registrarán temperaturas cercanas a los 26°C, mientras que en Nogales se esperan alrededor de 27°C. En zonas costeras como Guaymas y Puerto Peñasco, el ambiente será más templado, con máximas de entre 23 y 25°C. El viento soplará de dirección variable, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora, principalmente por la tarde.

En el noroeste de #México se pronostican bancos de #Niebla mismos que prevalecerán en el periodo de pronóstico. Ver detalles en?? pic.twitter.com/I8btoCm1jb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 19, 2025

Durante la noche, las condiciones volverán a ser más frescas. El cielo se mantendrá despejado y las temperaturas comenzarán a descender de manera gradual. En el norte y la sierra, el ambiente será frío, mientras que en el centro y sur del estado se prevén valores más templados. Municipios como Huatabampo y Sonoyta presentarán intervalos de nubes y claros, aunque sin probabilidad de lluvia.

En general, Sonora tendrá un viernes estable, con cielo despejado y sin precipitaciones, pero con un marcado contraste térmico entre la mañana y la tarde. Las autoridades recomiendan abrigarse durante las primeras horas del día y tomar precauciones ante el calor vespertino, especialmente en actividades al aire libre.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)