Guaymas, Sonora.- Con una inversión de dos millones 219 mil pesos, y ante la necesidad de un espacio del tipo en este puerto, el Ayuntamiento de Guaymas proyecta la construcción de un Centro de Salud Mental para el año entrante.

La alcaldesa Karla Córdova González dio a conocer que la clínica, cuyos recursos para su construcción provienen del Gobierno del Estado, quedará ubicada en el fraccionamiento Atardeceres, en el sector norte de la ciudad, en donde ya se cuenta con un predio asignado para este fin.

Dijo que la clínica estará muy bien equipada, dado que contará con área de consultas, sala de espera, oficinas administrativas, sanitarios y estacionamiento, así como personal especializado en neurología, psiquiatría y psicología.

La funcionaria expuso que en una primera etapa el Centro de Salud Mental se orientará para atender a personas con diversos grados del espectro autista, pero posteriormente se estarán abriendo las consultas y atención para otras situaciones.

Construirán un Centro de Salud Mental en el norte de Guaymas; invertirán más de 2 millones

Fuente: Tribuna del Yaqui