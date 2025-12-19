Gobernador Durazo y titulares de INPI y Sader evalúan resultados del Plan de Justicia Yaqui

Vícam, Sonora.- Con el objetivo de evaluar los avances y consolidar los compromisos asumidos con el pueblo Yaqui, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó una mesa de trabajo de seguimiento al Plan de Justicia Yaqui, acompañado por el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, así como por autoridades tradicionales de la etnia.

Durante el encuentro, que contó con la participación de representantes del Gobierno de México de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se revisaron los resultados alcanzados en rubros estratégicos como salud, derechos del agua, restitución territorial, operación del Acueducto Yaqui y la ampliación del Distrito de Riego 018, además de acciones orientadas al desarrollo social y educativo.

El mandatario estatal subrayó que, a la fecha, se han invertido 18 mil 346 millones de pesos en la ejecución integral del Plan de Justicia Yaqui, recursos destinados a atender rezagos históricos mediante políticas públicas enfocadas en el respeto a la autonomía, el bienestar comunitario y el reconocimiento pleno de los derechos del pueblo Yaqui.

"Seguimos avanzando con hechos y con respeto para saldar una deuda histórica. El pueblo Yaqui es esencial para la identidad y el presente de Sonora", expresó Durazo Montaño al reiterar su compromiso de dar continuidad a las acciones acordadas con las autoridades tradicionales.

En la reunión participó también Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), quien junto con las dependencias federales y estatales realizó una evaluación puntual de los compromisos relacionados con territorio, agua, salud y becas educativas.

Por su parte, el titular de la Sader, Julio Berdegué Sacristán, destacó que el programa Cosechando Soberanía, eje del Plan México impulsado por la presidenta Sheinbaum, busca fortalecer a pequeños y medianos productores, así como aumentar la producción nacional de alimentos básicos.

Detalló que el registro para acceder al apoyo económico de cinco mil pesos por hectárea, con un tope de 20 hectáreas por productor para la siembra de trigo o cártamo, permanecerá abierto hasta el 26 de diciembre, mientras que las solicitudes correspondientes a ciclos agrícolas anteriores podrán realizarse hasta el 31 de diciembre.

Con estas acciones, el Gobierno de Sonora reiteró su compromiso de avanzar en la reparación de injusticias históricas hacia los pueblos originarios, a través de una agenda basada en justicia social, coordinación institucional y resultados concretos.

A la mesa de trabajo asistieron representantes de los ocho pueblos Yaquis: Tórim, Ráhum, Vícam, Pótam, Huirivis, Belém, Cócorit–Loma de Guamúchil y Loma de Bácum, así como funcionarias y funcionarios de los gobiernos federal y estatal.

