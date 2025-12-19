Hermosillo: Ofrece Bosque Urbano La Sauceda una amplia programación para este fin de semana

Hermosillo, Sonora.- El Bosque Urbano La Sauceda, en Hermosillo, invita a la ciudadanía a disfrutar este fin de semana de una variada programación cultural, artística y comunitaria, diseñada para promover el encuentro familiar, el talento local y el aprovechamiento responsable del espacio público.

Este sábado 20 y domingo 21 de diciembre, se ofrecerán actividades gratuitas y abiertas para todas las edades, que incluyen acciones de bienestar, divulgación ambiental, música, arte, teatro y el Bazar Cultural, un espacio dedicado al impulso del talento y el emprendimiento local.

Para este sábado 20 de diciembre, de 9:00 a 11:00 horas estará disponible la Galería Navideña, de 16:00 a 21:00 horas el Bazar Cultural; además, de manera simultánea, a las 18:00 horas se tendrá la presentación de la Orquesta 'Chino Medina'.

Además, para este domingo 21, de 9:00 a 11:00 horas también estará disponible para el público general la Galería Navideña; se conserva el Bazar Cultural de 16:00 a 21:00 horas y a las 18:00 horas, como parte del 'Domingo Chill', se tendrá la obra de teatro 'El Grinch que se robó la Navidad'.

Todas las actividades son gratuitas, se realizan al aire libre y están pensadas para disfrutarse en familia, promover el bienestar social y fortalecer los espacios públicos seguros.

uD83CuDF84? Este fin de semana en La Sauceda

Del 19 al 21 de diciembre, disfruta actividades para toda la familia: bienestar, arte, charlas, música en vivo y teatro navideño. uD83CuDF3FuD83CuDFAD#RescatamosLaSauceda #TierraDeOportunidades pic.twitter.com/mRzA0ULuuC — Bosque Urbano La Sauceda (@lasaucedasonora) December 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui