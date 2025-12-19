Hermosillo: Paso a desnivel Colosio–Solidaridad entra en recta final; registra avance de 87%

Hermosillo, Sonora.- El proyecto del paso a desnivel en la intersección de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Solidaridad se encuentra en su fase decisiva al registrar un avance físico del 87 por ciento, consolidándose como una de las obras viales más relevantes para la movilidad de Hermosillo.

La directora general de Desarrollo de Infraestructura, Astarté Corro Ruiz, señaló que actualmente las labores se concentran en la pavimentación con concreto hidráulico, así como en la instalación de infraestructura subterránea para cableado y servicios, acciones que permitirán un entorno más ordenado y funcional.

"La meta sigue siendo la misma: concluir los trabajos el próximo 14 de febrero de 2026, siempre que las condiciones técnicas y climáticas permitan mantener el ritmo actual. A la par, se ejecutan trabajos de embellecimiento urbano en camellones y áreas aledañas, con el objetivo de mejorar la imagen del sector", argumentó.

Añadió que se ha iniciado un programa de arborización con especies nativas, seleccionadas por su adaptación al clima y al suelo de la región, lo que, además de aportar sombra, contribuirá a un entorno urbano más sustentable. Estos trabajos se realizan de manera simultánea con la pavimentación para garantizar que el área quede completamente rehabilitada antes de su apertura.

La funcionaria destacó que este crucero es uno de los más transitados de la ciudad, con un flujo diario cercano a las 74 mil unidades, situación que actualmente genera congestionamientos importantes, principalmente en horas pico. "Con la puesta en operación del paso a desnivel se espera reducir de manera significativa los tiempos de traslado y mejorar la seguridad vial", dijo.

