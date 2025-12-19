Paulina Ocaña destaca "inversión histórica" en Presupuesto de Sonora para 2026; "refleja la visión de nuestro gobernador"

Hermosillo, Sonora.- Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, destacó que el Presupuesto de Sonora para el ejercicio fiscal del 2026 es el "presupuesto social más alto en la historia reciente de Sonora". Dijo que este presupuesto refleja la visión y el compromiso del gobernador de la entidad, Alfonso Durazo Montaño.

El presupuesto 2026 tiene un monto total de 92 mil 571 millones de pesos, orientado a consolidar la transformación del estado mediante más infraestructura, inversión pública y fortalecimiento de los programas sociales que impactan directamente en la vida de las familias sonorenses. "Una inversión histórica para que la transformación de Sonora se siga sintiendo en la vida diaria de nuestras familias. Planeación, responsabilidad y recursos que llegan a donde realmente se necesitan", expresó Paulina Ocaña.

El Presupuesto Social 2026 refleja la visión de nuestro gobernador @AlfonsoDurazo: una inversión histórica para que la transformación de Sonora se siga sintiendo en la vida diaria de nuestras familias.



Planeación, responsabilidad y recursos que llegan a donde realmente se… pic.twitter.com/C2cWGs3jvS — Paulina Ocaña (@PaulinaOcanaE) December 19, 2025

Paulina Ocaña subrayó que en obra pública se destinarán tres mil 944 millones de pesos, la inversión más alta de la actual administración, resultado de una planeación financiera sólida y ordenada. Del total destinado a infraestructura, tres mil 058.7 millones de pesos se invertirán en nuevas obras y proyectos, como la primera etapa de la carretera de cuatro carriles Hermosillo–Miguel Alemán y el rescate del complejo de la Laguna del Náinari, en Cajeme.

En tanto, 885.3 millones de pesos se asignarán a la continuidad de obras en proceso, garantizando su correcta conclusión y beneficios duraderos para la población. Entre los proyectos emblemáticos que continúan destacan la segunda y tercera etapa del Bosque Urbano La Sauceda, con una inversión de 200 millones de pesos, el rescate del Museo La Burbuja, así como las segundas etapas de los malecones turísticos de San Carlos, Guaymas y Empalme, que fortalecen el desarrollo regional y el turismo.

El Presupuesto Social 2026 también prioriza sectores clave para el bienestar de la población: más de 30 mil millones de pesos para educación, mil millones de pesos para becas, por primera vez en la historia del estado, más de 12 mil millones de pesos para programas de bienestar y más de nueve mil millones de pesos para seguridad, todo alineado al Plan Estatal de Desarrollo.

Gracias a la visión de nuestro gobernador @AlfonsoDurazo, Sonora está transformando su gestión pública con el SIDEC. uD83DuDCCA



Aquí les cuento más sobre esta herramienta, que nos permite entender mejor nuestro estado, fortalecer la planeación y posicionarnos como referente en el uso… pic.twitter.com/mdtWbuWpso — Paulina Ocaña (@PaulinaOcanaE) December 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui