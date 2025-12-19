Proyectan nuevas estaciones de bomberos en Hermosillo con el fin de reducir tiempos de respuesta

Hermosillo, Sonora.- El Departamento de Bomberos informó que se encuentra en etapa de análisis y planeación para la posible instalación de nuevas estaciones en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y mejorar la atención a emergencias en zonas con mayor demanda de servicios.

Francisco Javier Ramírez Ibarra, subjefe del departamento, dio a conocer que este proyecto se desarrolla de manera coordinada con el Ayuntamiento y el Sindicato de Bomberos, evaluando diversas propuestas de ubicación con base en estudios técnicos sobre cobertura, crecimiento urbano y sectores donde actualmente se registran mayores diferencias en los tiempos de llegada de las unidades.

"Entre las áreas consideradas se encuentran zonas del casco urbano, así como comunidades periféricas y rurales que forman parte del municipio. Será una decisión muy bien analizada", resaltó.

Indicó que la apertura de una nueva estación implica un proceso complejo, ya que requiere la asignación de terrenos, inversión en infraestructura, adquisición de unidades y equipamiento especializado, además de la contratación de personal. Enfatizó que, actualmente, la prioridad se concentra en el casco urbano debido a la mayor incidencia de servicios de emergencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui