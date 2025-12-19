Qué hacer y visitar en Ciudad Obregón estas vacaciones: Recomendaciones de la OCV

Ciudad Obregón, Sonora.- Como cada mes de diciembre, se empieza a registrar la llegada de visitantes de otras ciudades, estados y del extranjero a Ciudad Obregón para pasar las fiestas navideñas con sus familiares. Nubia Verónica Flores Amaya, presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ciudad Obregón (OCV), explicó que este fenómeno es cíclico y benéfico para la economía local.

Es altamente recomendable realizar el recorrido gastronómico tan variado y reconocido que ofrece la ciudad, ya que no solo permite disfrutar de una amplia gama de sabores, sino que también ofrece una experiencia cultural única que refleja la identidad de la región. "Los invitamos a visitar Cócorit con todos sus atractivos, además de ir a la Laguna del Náinari, que es una parada obligatoria para quienes vienen a la ciudad", mencionó.

Flores Amaya explicó que no se pueden ir de la ciudad sin comer los deliciosos tacos de carne asada y otros alimentos característicos que son objeto de buenos comentarios por parte de quienes los prueban.

Los mejores hot dogs del mundo están aquí, en Ciudad Obregón, así como la famosa birria y la cahuamanta, que nació en nuestra ciudad, entre muchos otros alimentos por los que somos reconocidos", agregó.

Otro de los atractivos a visitar, explica, son los museos temáticos de la ciudad, como el Museo de los Yaquis y el Museo Sonora en la Revolución, así como la Casa Muñoz, con sus exposiciones de Nacimientos, y el Centro Cultural Yo’o Joara, donde se realizan distintas actividades para conocer más sobre la etnia yaqui.

Les recomiendo llegar a conocer la concept store 'Obregón Te Quiero', ubicada en la calle Náinari, entre 5 de Febrero y Sinaloa, donde varios emprendedores locales exponen sus productos típicos y donde encontrarán un pedacito de Obregón para llevarse a su ciudad, por ejemplo, machaca, cecina, chiltepín, bacanora y muchos otros productos típicos de la región", señaló.

Fuente: Tribuna del Yaqui