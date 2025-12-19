Reabren dos tiendas de Waldo's en Sonora tras cumplir con normas de seguridad

Hermosillo, Sonora.- De las 48 sucursales de la cadena Waldo's que han sido inspeccionadas en Sonora, únicamente dos han logrado cumplir con la totalidad de las disposiciones de seguridad que marca la ley, por lo que se autorizó su reapertura, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil en Sonora (CEPC).

Las tiendas que acreditaron las condiciones normativas se ubican en los municipios de Benito Juárez e Ímuris, mientras que el resto continúa bajo observaciones técnicas y deberá solventar diversas irregularidades antes de poder reanudar operaciones. Estas revisiones forman parte de un operativo estatal implementado tras la explosión registrada el pasado 1 de noviembre en una tienda Waldo's ubicada en el Centro de Hermosillo.

Explosión registrada el pasado 1 de noviembre en Hermosillo

El hecho derivó en una tragedia que se cobró la vida de 24 personas y dejó a más de una docena lesionada, por lo que se encendieron las alertas sobre posibles deficiencias en materia de seguridad y protección civil en este tipo de establecimientos. A raíz de ese suceso, Protección Civil de Sonora, en coordinación con autoridades municipales, inició una serie de inspecciones exhaustivas para verificar instalaciones eléctricas, sistemas de gas, salidas de emergencia y protocolos de seguridad en las tiendas de la cadena ubicadas en la entidad.

La dependencia detalló que en Sonora operan 68 sucursales de Waldo's distribuidas en 20 municipios, de las cuales aún falta un par de decenas por ser evaluadas dentro del proceso de supervisión. Por otro lado, Protección Civil de Sonora aseguró que mantendrá el acompañamiento técnico a los establecimientos hasta que cumplan con las condiciones indispensables para garantizar la seguridad de clientes y trabajadores, subrayando que la prioridad es prevenir riesgos y evitar que hechos como los ocurridos en noviembre vuelvan a repetirse. Cabe mencionar que autoridades estatales acompañan a los establecimientos hasta que cumplan con las normas de protección civil.

Solo dos sucursales de Waldos en Sonora cumplen con protocolos para reabrir: Protección Civil



Protección Civil Sonora informó la mañana de este jueves que solo dos sucursales de la cadena Waldos en el estado han cumplido con los protocolos de seguridad necesarios para autorizar… pic.twitter.com/N2ctBPwec3 — El Mitotero (@elmitoteromx) December 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui