 Reabren tienda Waldo's en Sonora, Gobierno realiza 'Operativo Navideño' en Cajeme y más en el Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy viernes 19 de diciembre

Exitoso nacimiento de trillizos en el IMSS Sonora

El Hospital General Regional (HGR) del IMSS en Ciudad Obregón fue el escenario del nacimiento de los pequeños trillizos: Luna, Sol y Abraham, quienes presentaban un alto riesgo; los tres neonatos presentaron buena salud. Al respecto, Laura Cristina Gastélum Paredes, especialista en ginecología y obstétrica, explicó que la madre llegó al hospital en trabajo de parto y, debido al carácter de alto riesgo del embarazo múltiple, se decidió realizar una cesárea para salvaguardar la vida de los bebés y de la madre.

Gobierno de Sonora realiza el 'Operativo Navideño' en Cajeme

Encabezado por el Gobierno del Estado, se realizó el cuarto año consecutivo del llamado 'Operativo Navideño', el cual tiene el objetivo de llevar alegría y esperanza a familias en situación vulnerable por medio de distintos apoyos. Sobre el evento que trajo beneficios a la comunidad, el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, agradeció el gesto en favor de las familias y principalmente las niñas y niños, calificándolo como un programa humanista.

Reabren tienda Waldo’s en Sonora

De las 48 sucursales de la cadena Waldo's que han sido inspeccionadas en Sonora, únicamente dos han logrado cumplir con la totalidad de las disposiciones de seguridad que marca la ley, por lo cual se autorizó la reapertura de las dos sucursales en el municipio de Benito Juárez e Ímuris. Estas revisiones forman parte de un operativo estatal implementado tras la explosión registrada el pasado 1 de noviembre en una tienda Waldo's ubicada en el Centro de Hermosillo.

