Sonora: 'Amor y Convicción' impulsa el programa 'Advertencia' para evitar adicciones a redes sociales y dispositivos electrónicos

Ciudad Obregón, Sonora.- El fundador de la agrupación 'Amor y Convicción' e impulsor del programa 'Advertencia', que coadyuva al combate contra las adicciones, Omar 'Tato' Balderrama, destacó que este programa no solo tiene el objetivo de retrasar el consumo de sustancias prohibidas, particularmente entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sino también de abordar las adicciones a las redes sociales y otras actividades que se realizan a través de plataformas digitales.

"El programa 'Advertencia' tiene el objetivo de retrasar el consumo de sustancias o cualquier actividad adictiva, porque también aborda otras adicciones como las redes sociales, el uso desmedido del celular, y lo hacemos a través de valores, principios e inteligencia científica", comentó.

Agregó que de nada sirve tener muchos elementos policiacos si los estudiantes, desde temprana edad, comienzan a desarrollar adicción a diferentes plataformas o aplicaciones, al sexo, la pornografía, aplicaciones o páginas de Internet o sitios de juegos en línea.

Todo eso va contaminando la mente de las futuras generaciones, y después vemos el resultado en jóvenes que violentan sus hogares, que roban, que son tramposos, que pasan por encima de otras personas, y es porque no se hizo un trabajo previo", explicó 'Tato' Balderrama.

Destacó que, a fin de prevenir este tipo de conductas, la agrupación cuenta con diferentes herramientas, entre las que se encuentra un curso en línea para prevenir adicciones desde la familia, además de cuatro libros encaminados a temas de prevención. Omar Balderrama subrayó que uno de sus principales objetivos es que en los planteles de educación básica del estado de Sonora se imparta el tema de la prevención como una materia más dentro de los planes de estudio.

Fuente: Tribuna del Yaqui