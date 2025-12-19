Sonora: Amplía Unison plazo de registro para las Becas de Exención y Alimenticias

Hermosillo, Sonora.- Para apoyar a la población estudiantil, la Universidad de Sonora (Unison) anunció la ampliación del plazo para el registro y solicitud de acceso a las Becas de Exención por Vulnerabilidad Socioeconómica y Alimenticias hasta el próximo 31 de diciembre.

La rectora Dena María Camarena Gómez resaltó que ambos programas anunciados recientemente son una muestra del compromiso permanente de la Unison con la política institucional de inclusión, equidad y permanencia escolar.

Recordó que estas becas se implementarán a partir del semestre 2026-1 y la convocatoria se podrá consultar, para información y registro, en el sitio https://becas-socioeconomicas.unison.mx/ hasta el próximo 31 de diciembre.

Camarena Gómez detalló que se verán beneficiados más de 21 mil estudiantes de los 33 mil registrados en algún programa de licenciatura o posgrado en los seis campus universitarios. La Beca de Exención por Vulnerabilidad Socioeconómica consiste en la eliminación total del pago de reinscripción y colegiatura correspondiente al semestre 2026-1 para estudiantes en situación de vulnerabilidad económica y está dirigida a estudiantes de tiempo completo inscritos en el periodo de 2025-2, que se reinscriban en 2026-1 y cuenten con un ingreso familiar total no mayor a dos salarios mínimos vigentes.

El Programa de Becas Alimenticias consiste en brindar a los estudiantes la oportunidad de un desayuno o comida gratuita en comedores universitarios de cualquiera de los campus durante el ciclo 2026-1.

Fuente: Tribuna del Yaqui