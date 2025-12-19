Temperaturas de hasta 30°C en Hermosillo: Así estará el CLIMA en Sonora HOY 19 de diciembre

Hermosillo, Sonora.- Antes de iniciar actividades, salir a carretera o planear traslados dentro de la capital de Sonora, es importante revisar cómo se comportará el clima en Hermosillo este viernes 19 de diciembre de 2025, a fin de tomar las precauciones necesarias. La jornada estará marcada por una mañana fresca, un aumento considerable de la temperatura hacia la tarde y una noche más templada. ¡Aquí más información!

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del portal web Meteored.mx, este viernes se espera un día estable en Hermosillo, con cielo despejado a lo largo de la jornada, vientos de ligeros a moderados y un contraste térmico que irá de temperaturas frescas al amanecer a valores cercanos a los 30°C por la tarde. Durante la mañana, el ambiente será fresco desde las primeras horas. Entre las 5:00 y 6:00 de la mañana, se prevé cielo despejado y una temperatura alrededor de los 15°C, con sensación térmica similar.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

El viento soplará del noreste, con intensidad que irá de floja a moderada, alcanzando rachas de hasta 20 kilómetros por hora. Para las 8:00 horas, el cielo se mantendrá soleado, la temperatura seguirá cerca de los 15°C y el índice de radiación UV permanecerá bajo, por lo que el riesgo por exposición solar será mínimo en las primeras horas del día.

Hacia el mediodía y la tarde, el calor comenzará a sentirse con mayor intensidad. Alrededor de las 11:00 horas, el termómetro marcará cerca de los 25°c, con cielo completamente soleado y viento del noreste más ligero. El índice UV alcanzará nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar para quienes realicen actividades al aire libre. El punto más cálido del día se registrará cerca de las 14:00 horas, cuando la temperatura llegará a los 30°C, aunque la sensación térmica se ubicará alrededor de los 28 grados.

En este periodo, el viento cambiará hacia el suroeste, manteniéndose flojo, y será importante hidratarse y evitar la exposición prolongada al sol. Durante la tarde y la noche, las condiciones se tornarán más agradables. Para las 17:00 horas, la temperatura descenderá a aproximadamente 28 grados, con cielo soleado y vientos suaves del suroeste. Al llegar la noche, entre las 20:00 y 23:00 horas, el ambiente será templado, con temperaturas que irán de los 23 a los 20°C.

El cielo seguirá despejado y los vientos serán ligeros, primero del sur y posteriormente del noreste, lo que favorecerá una noche tranquila en la capital sonorense. ¡Disfruta de tu viernes!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)