"Un acto de justicia, acuerdo con mineros de Cananea": Lorenia Valles

Hermosillo, Sonora.- "Es una buena noticia el acuerdo entre la Sección 65 del Sindicato Minero Nacional y el Gobierno de México. Se logró un plan de solución que incluye la liquidación salarial para 650 mineros conforme al contrato colectivo, incluyendo a 53 viudas; cobertura de servicios de salud; acceso a una pensión y la posibilidad de regresar a trabajar. Después de 18 años de huelga, se harán efectivas las demandas de los trabajadores mineros", manifestó la senadora de Sonora por Morena, Lorenia Valles Sampedro.

Luego del anuncio del acuerdo por parte del sindicato minero, la legisladora sonorense, quien también es presidenta de la Comisión de Minería del Senado de la República, resaltó que los gobiernos de la Cuarta Transformación han puesto énfasis en la protección de los derechos laborales. Prueba de ello, dijo, es la reciente ratificación del Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas, de la Organización Internacional del Trabajo, que estaba pendiente desde 1995.

"El presidente López Obrador fue quien retomó la aprobación pendiente del convenio de la OIT, lo analizó y lo turnó al Senado, donde concluimos el proceso de ratificación este año. En 2021, él también impulsó el Plan de Justicia para Cananea. Ahora, gracias a la sensibilidad de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y del gobernador Alfonso Durazo, se logra un acto de justicia, como es el acuerdo con los mineros de Cananea", argumentó.

"Cananea es una tierra histórica y cuna de la Revolución Mexicana. La huelga minera del 1 de junio de 1906 fue el punto de partida para el establecimiento de los derechos laborales que hoy conocemos en la Constitución; legado que reivindican los mineros sonorenses con sus exigencias justas de mejores condiciones laborales y mayor seguridad en los centros de trabajo", concluyó Valles Sampedro.

¡La Cuarta Transformación salda una deuda historia con los mineros de Cananea y sus familias! uD83DuDE4CuD83CuDFFC https://t.co/HD5PXqv9hZ — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) December 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui