Vandalismo, el principal reto a vencer para Servicios Públicos de Navojoa en este 2026

Navojoa, Sonora.- El robo de alcantarillas, así como otros actos vandálicos en el patrimonio municipal de Navojoa, está comenzando a afectar los servicios públicos de la ciudad, pero además de provocar apagones y desabasto de agua en los sectores dañados, también pone en peligro a los conductores.

Entre los reportes más usuales, se encuentran el robo de cableado en los pozos, daño de luminarias en el alumbrado público, robo de equipo eléctrico, así como el robo de alcantarillas y tapaderas en las calles.

Durante las últimas semanas, vecinos del sector oriente de la ciudad, reportaron la falta de un gran número de tapaderas de drenaje sobre la calle Yavaros, lo cual pone en riesgo a los motociclistas y automovilistas de sufrir algún percance.

Ya han venido las autoridades a resolver esto, pero al poco tiempo, los cholos se las vuelven a llevar y las venden, ojalá que se encuentre una solución definitiva a esto", indicó Irineo, vecino afectado.

Por su parte, las autoridades aseguraron que en el caso de las alcantarillas, el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) se encuentra trabajando en una alternativa para evitar que el robo de tapaderas se repita.

Fíjate que esa parte le corresponde a Oomapasn y están viendo ese detalle, ahora las están haciendo de concreto porque antes eran de metal… El vandalismo le pega a todas las dependencias, nos pega durísimo y más en estas fechas que todos buscan llevar algún regalo a casa, pero en ocasiones lo hacen de manera ilegal, robando material eléctrico o tapas de alcantarillas para venderlas", expresó Mario Alberto Ramírez Modesto, titular de Servicios Públicos.

Además del cambio de material, las autoridades aseguraron que se cuenta con una campaña permanente para alertar a los comerciantes de fierro viejo sobre las consecuencias de la compraventa de materiales que son propiedad del municipio. "Hay un desplegado por parte del Ayuntamiento donde Seguridad Pública les avisa a los comercios que no compren nada de este material robado o, si ven a alguien, que lo reporten", puntualizó.

