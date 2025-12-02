Alcalde de Navojoa supervisa la rehabilitación de drenaje en la colonia Mocúzarit

Navojoa, Sonora.- El alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, realizó un recorrido de supervisión en los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje en la colonia Mocúzarit.

El munícipe explicó a los vecinos que el área técnica del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn) se encuentra cambiando 12 kilómetros de la red hidrosanitaria del sector para que el flujo de aguas negras mejores próximamente.

Seguimos trabajando en la mejora continua para mejorar la calidad de vida de todos… Cuando los esfuerzos se unen por un bien común se pueden lograr grandes proyectos, por lo que estamos agradecidos siempre por todo su apoyo", expresó el mandatario municipal.

Elías Retes precisó que aún se encuentran en espera de poder culminar los trabajos de rehabilitación en el colector Nogalitos para que el flujo de aguas negras del sector oriente de la ciudad pueda llegar a su destino final.

Fuente: Tribuna del Yaqui