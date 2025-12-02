Calle Ferrocarril en Navojoa será pavimentada con concreto hidráulico este 2026, anuncia Ayuntamiento

Navojoa, Sonora.- Sin duda alguna, una de las calles más deterioradas en el municipio de Navojoa es la calle Sufragio Efectivo, mejor conocida como Ferrocarril, la cual registra decenas de baches debido al paso de vehículos de carga pesada; sin embargo, el Ayuntamiento anunció que por fin será pavimentada con concreto hidráulico.

La calle Ferrocarril mide alrededor de tres kilómetros y, a pesar de ser uno de los principales rostros de la ciudad para los viajeros, también es una de las más olvidadas; no obstante, el gobierno municipal aseguró que ya se cuenta con el proyecto ejecutivo que permitirá resolver este histórico rezago.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, informó que a principios de año se logró elaborar un proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la calle Ferrocarril, la cual, al igual que como se hizo en la calle Ignacio Pesqueira, será pavimentada con concreto hidráulico, para brindar mayor seguridad a los viajeros, así como una mejor durabilidad de la obra.

El proyecto de la Ferrocarril ya lo hicimos desde hace siete meses y ya logramos que validaran el proyecto… Esperamos que se pueda bajar el recurso y que por lo menos la obra inicie en este 2026; son muchos los proyectos que se están haciendo", indicó el munícipe.

Elías Retes explicó que el proyecto no sólo consiste en el cambio de material en la calle, sino que también se buscará modernizar la infraestructura de telecomunicaciones de la zona, como lo es el cambio del cableado y postes.

Por supuesto que todas las telecomunicaciones van a ir de manera subterránea… Ya se terminó el proyecto ejecutivo y ahora se está gestionando ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para su ejecución, porque siempre el proyecto tiene que validarse por parte de la SICT o la Comisión Nacional del Agua (Conagua)", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui