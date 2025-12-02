Clima en Sonora: Alertan por LLUVIAS y VIENTOS FUERTES para HOY martes en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- Durante esta noche de este martes 2 de diciembre de 2025, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierten la presencia de lluvias con intervalos de chubascos, así como vientos fuertes con lluvias aisladas en gran parte del estado de Sonora. Si tienes planes para salir entre las próximas tres horas, es importante que conozcas el pronóstico actualizado del clima en Sonora; aquí te presentamos el reporte completo, no dejes de leer.

De acuerdo con el informe vespertino del SMN, entre las 18:00 y las 21:00 horas se prevén lluvias con intervalos de chubascos en las regiones centro, norte y este de Sonora. Estas precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica en zonas aisladas. Además, se pronostica viento de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h), con rachas que pueden alcanzar entre 40 y 60 km/h en el estado, debido a la influencia de sistemas meteorológicos que afectan al noroeste y norte del país.

Clima para hoy en la noche en Sonora

¿Cómo será el clima mañana miércoles 3 de diciembre?

Para el miércoles 3 de diciembre, la Conagua señala que se esperan chubascos con posibles descargas eléctricas en Sonora. Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado, mientras que en las zonas serranas podría registrarse ambiente frío y posibles heladas. Por la tarde, se prevé un clima templado a cálido, con vientos del oeste y noroeste de 40 a 50 km/h y rachas de hasta 80 km/h.

Emitirán alertas por condiciones invernales

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene vigilancia por el acercamiento de un nuevo sistema invernal que podría modificar las condiciones del clima en los próximos días. Aunque su impacto principal se prevé para mediados de la semana, se recomienda a la población mantenerse atenta ante la posibilidad de mayores precipitaciones, descenso notable de temperaturas y la presencia de vientos fuertes en zonas altas y del norte del estado.

Las autoridades piden seguir los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente en localidades donde se han pronosticado rachas intensas de viento y ambiente frío.

En las próximas horas se prevén #Lluvias muy fuertes en regiones de #Veracruz, así como caída de #Nieve o #Aguanieve en sierras de #Durango.



Más información en ?? https://t.co/oihMSfPHtW pic.twitter.com/1Hibwd0aXj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua