Clima en Sonora HOY 2 de diciembre: Frío al amanecer, calor por la tarde y vientos FUERTES

Hermosillo, Sonora.- Este martes 2 de diciembre de 2025 se prevén cambios importantes en las temperaturas de gran parte del estado de Sonora, por lo que es recomendable que la población revise el pronóstico del clima antes de salir de casa. La entidad tendrá contrastes marcados entre la mañana y la tarde, además de ráfagas de viento que podrían sentirse con mayor fuerza en municipios del norte. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información.

Así será el clima en Sonora este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el análisis de The Weather Channel, este martes el Frente Frío número 17, junto con la masa de aire polar asociada, mantendrá esta mañana un ambiente fresco a muy frío en zonas serranas. A lo largo del día prevalecerá el cielo estable, sin lluvias, aunque con viento que podría intensificarse en regiones específicas.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

Durante las primeras horas del día, Sonora amanecerá con temperaturas bajas en el norte y noreste del estado. Municipios como Heroica Nogales, Agua Prieta, Magdalena de Kino y Nacozari presentarán valores entre 3 y 7°C, con sensación térmica aún menor en zonas elevadas. En ciudades costeras como Puerto Peñasco, Guaymas y Huatabampo, el ambiente será más templado, rondando entre 13 y 15°C. Las ráfagas de viento del oeste y noroeste comenzarán a sentirse desde temprano.

Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el ambiente se volverá templado a cálido en la mayor parte del estado. Hermosillo alcanzará alrededor de 27°C, mientras que Ciudad Obregón y Huatabampo podrían llegar a los 28. En la región norte, Sonoyta, San Luis Río Colorado y Caborca se mantendrán entre los 22 y 24°C.

uD83DuDEA9Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 30 a 40 km/h, en el noroeste de la #República. ?? pic.twitter.com/kEtMG3ww5t — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 2, 2025

El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá un ascenso rápido de temperatura, aunque el viento aumentará, con rachas que podrían oscilar entre 40 y 60 kilómetros por hora, especialmente en municipios del norte y noroeste. Al caer la noche, el descenso térmico será notable nuevamente. Las zonas serranas volverán a registrar ambiente muy frío, con probables heladas, mientras que el resto del estado experimentará temperaturas frescas.

Hermosillo y Guaymas bajarán a valores entre 10 y 15°C, mientras que las ciudades del norte retomarán cifras cercanas a los 3 a 7°C. No se esperan lluvias en ningún punto del estado durante esta jornada.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)