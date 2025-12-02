Congreso del Estado de Sonora aprueba en comisiones el presupuesto de Sonora del 2026

Hermosillo, Sonora.- Por mayoría de los integrantes, los diputados de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Sonora aprobaron el dictamen del paquete económico para Sonora del 2026, que supera los 92 mil millones de pesos.

En la discusión del proyecto del presupuesto, enviado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, la presidenta de la comisión de Hacienda, Elia Sallard Hernández, destacó que el paquete económico beneficia a los sectores que más lo requieren, con más becas para estudiantes, la generación de vivienda, mayor infraestructura y otros rubros.

Por su parte, el integrante de la comisión, el diputado Omar del Valle Colosio, destacó que en este quinto presupuesto enviado por el gobernador Alfonso Durazo no se están cargando nuevos impuestos; también incrementa su recaudación estatal, lo que se traduce en que se tiene una reducción de dependencia de recursos federales.

Lo cual le ha permitido mejorar su calidad crediticia y, hablando de créditos, el estado busca una cantidad menor de financiamiento para 2026, eso también de una mayor solidez en las finanzas públicas y buena calificación crediticia; está en semáforo verde el Estado de Sonora, se trata de tener mayor financiamiento", señaló Del Valle Colosio.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano Gabriela Félix denunció que, aunque no se crean nuevos impuestos, sí existen incrementos excesivos a los cobros actuales, muy por encima de la inflación. Aunque su voto fue en contra, el proyecto se aprobó por mayoría, señalando en todo momento que el contrato de la deuda por más de mil 500 millones de pesos generará intereses que no podrá pagar la entidad.

El paquete de presupuesto de Sonora para el 2026 se someterá a discusión del pleno del Congreso del Estado el jueves 4 de diciembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui