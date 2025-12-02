Continúan los análisis técnicos en proyecto Saguaro Energía en Puerto Peñasco: Claudia Sheinbaum

Puerto Peñasco, Sonora.- El freno del proyecto Saguaro Energía, en Puerto Peñasco, se debe a estudios técnicos y ambientales que están en curso, no porque exista otro tipo de anomalía administrativa o legal, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina, la mandataria apuntó que el análisis se centra en la disponibilidad de gas natural que llega de Texas y la posibilidad de afectaciones por el incremento de embarcaciones en una de las zonas de mayor biodiversidad.

La presidenta resaltó que es necesario ver si el gasoducto que existe es suficiente o se requiere de uno adicional ya que cualquier modificación podría redefinir el desarrollo del proyecto que está estimado en 15 mil millones de dólares.

La presidenta afirmó que el impacto ambiental del proyecto ya fue aprobado y que la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, revisa que los barcos gaseros no afecten la biodiversidad del Golfo de Baja California.

Además apuntó que es necesario revisar la sensibilidad ambiental del Golfo de California proteger las especies que estén en riesgo ante la llegada de barcos con gas natural licuado.

Sheinbaum Pardo subrayó que México se encuentra en una posición estratégica que permite movilizar gas de Estados Unidos a Asia pero deben cumplirse las autorizaciones de acuerdo a las medidas de protección ambiental.

