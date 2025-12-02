¿Cuáles serán las temperaturas en Hermosillo HOY 2 de diciembre:? Consulta el CLIMA Sonora

Hermosillo, Sonora.- Este martes 2 de diciembre de 2025 traerá un ambiente estable a la ciudad de Hermosillo, pero con variaciones importantes entre la mañana fría, la tarde cálida y una noche más fresca. Si tienes planeado realizar actividades al aire libre, viajes programados o trabajas expuesto al sol, conocer cómo se desarrollará el clima a lo largo del día te ayudará a planear con anticipación y tomar las precauciones necesarias. ¡Aquí más información!

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la información de The Weather Channel, Hermosillo iniciará el día con un clima frío y cielo completamente despejado. Antes del amanecer, la temperatura se mantendrá en torno a los 13°C, con viento ligero del noreste que soplará entre los nueve y 18 kilómetros por hora. Hacia las 8:00 de la mañana continuará el ambiente fresco y soleado, con apenas un grado más de temperatura.

Así será el clima en Sonora HOY martes 2 de diciembre. Foto: Conagua

Aunque el viento incrementará ligeramente su intensidad desde la misma dirección. El índice UV seguirá en nivel bajo, por lo que la exposición al sol no representará riesgo en estas primeras horas del día. Al avanzar hacia el mediodía y durante la tarde, el calor aumentará de manera notable. Para las 11:00, Hermosillo alcanzará alrededor de 23°C, con sensación térmica cercana a los 25 debido al cielo completamente despejado.

El viento se mantendrá del noreste, aunque con rachas intermitentes que podrían llegar a 20 kilómetros por hora. A las 14:00 se marcará el punto más cálido del día con temperaturas que alcanzarán alrededor de 26°C, mientras los vientos cambiarán hacia el suroeste. En este periodo el índice UV se ubicará en nivel medio, por lo que se recomienda usar bloqueador si planeas permanecer bajo el sol por tiempo prolongado.

uD83DuDEA9Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 30 a 40 km/h, en el noroeste de la #República. ?? pic.twitter.com/kEtMG3ww5t — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 2, 2025

Para las 17:00, la tarde continuará soleada con 25°C y viento más marcado desde el oeste. Ya por la noche, el clima cambiará hacia condiciones parcialmente nubladas. A las 20:00, el termómetro bajará a 21°C mientras que el viento del oeste persistirá, aunque con menos intensidad. Más tarde, cerca de las 23:00, la temperatura descenderá hasta los 17 grados y el cielo se mantendrá con nubes y claros, acompañado de un viento ligero del suroeste que dejará una sensación más fresca en el ambiente. Durante toda la noche, el índice UV permanecerá en nivel nulo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)