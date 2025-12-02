Desde Hermosillo: Enrique de la Madrid alerta sobre incertidumbre y polarización en México

Hermosillo, Sonora.- Enrique de la Madrid, académico y aspirante presidencial, se reunió con periodistas en Hermosillo para exponer su diagnóstico sobre la actual situación del país y la necesidad de reconstruir condiciones que permitan recuperar confianza e inversión. Señaló que México enfrenta un deterioro progresivo en su clima económico y que las decisiones públicas han generado incertidumbre.

"Me sorprendería que hubiera inversión en nuestro país cuando no hay confianza, cuando no hay reglas claras y cada vez es más evidente que nuestro país no se ha vuelto atractivo", dijo al advertir que la falta de certidumbre inhibe proyectos y limita la creación de empleos en sectores estratégicos.

Aun así, sostuvo que México mantiene una ventaja decisiva en su población más joven. Comentó que en sus recorridos observa "gente capaz, gente informada, gente con ideas claras", y afirmó que esa generación puede impulsar una reconstrucción institucional si se generan condiciones estables, creíbles y orientadas al largo plazo.

Advirtió que la disputa pública se ha inclinado hacia discursos que dividen, desplazando la discusión sobre soluciones. Reconoció que esos mensajes conectan con inconformidades reales. "La narrativa sí ha sido muy poderosa, porque es un mensaje de inclusión, de no estás solo, no estás sola y aquí está el gobierno para apoyarte", señaló. Pero sostuvo que esa narrativa no se refleja en resultados: "Todas las políticas públicas lo que tienen como efecto es, al contrario, dañar a la gente".

También pidió no confundir la necesidad de corregir fallas con la idea de "destruir" instituciones. "Yo no creo que para mejorar el sistema de salud había que destruirlo... que para mejorar la democracia había que destruirla", afirmó al rechazar que el país deba partir de cero. Subrayó que el reto es fortalecer lo que funciona y modernizar lo que quedó atrás sin recurrir a extremos.

Fuente: Tribuna del Yaqui