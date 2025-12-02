FGJES presenta avances por caso Waldo's, Sonora destaca con sector pesquero y más en Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, mantenerte al tanto de lo que ocurre en todo el estado puede resultar difícil y tardado, sin embargo, TRIBUNA te presenta la mejor opción. Se trata del Tribuna Top 3 Sonora, un resumen con las tres noticias más relevantes del día. En la edición de este martes 2 de diciembre, Gustavo Rómulo Salas, titular de la Fiscalía del Estado, presenta avances por tragedia en tienda Waldo's.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Fallece niño sonorense tras 3 años luchando contra el cáncer

La madre de Jhosep Alexander confirmó la muerte del querido menor que durante los últimos 3 años se dio a conocer por su valiente lucha contra la leucemia. El pequeño 'astronauta', como era conocido, falleció en Hermosillo y se encontraba a la espera de un trasplante de médula ósea; Jhosep tenía 11 años y estaba solicitando donadores de plaquetas tras estar hospitalizado desde hace días, ya que buscaba estar en óptimas condiciones para seguir su tratamiento.

Sonora destaca a nivel nacional gracias al sector pesquero

El gobernador Alfonso Durazo aseguró que Sonora es un referente a nivel nacional gracias a la pesca. Y es por ello que trabaja junto al Gobierno Federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, para fortalecer a este sector y mejorar sus condiciones de vida. Durazo se comprometió a dar seguimiento puntual a cada una de las solicitudes de este sector, con acciones y estrategias que permitan gestionar recursos y apoyos para el rubro.

FGJES presenta avances por tragedia en tienda Waldo’s

Gustavo Rómulo Salas, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), informó los avances que se tienen por la investigación del incendio de una tienda Waldo’s en Hermosillo y explicó que encontraron documentación apócrifa que fue usada para realizar trámites oficiales. Pero hasta el momento, sigue sin haber reporte de detenidos.

uD83DuDDDE?uD83CuDF35 Top 3 de la información al día en Sonora uD83DuDCCD?



Con Casa Ley, te ofrecemos las noticias más relevantes y actualizadas que están marcando la pausa en nuestro estadouD83DuDCF2uD83DuDDE3?https://t.co/dG2fPF5Pma#NoticiasSonora #InformaciónAlDía #CasaLey #ActualidadSonora #SonoraInforma pic.twitter.com/9RUofoGLow — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui