Jornada de empleo en Ciudad Obregón abre oportunidades para personas con discapacidad y población general

Ciudad Obregón, Sonora.- Como parte de las actividades que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se encuentra realizando con motivo de la Semana de la Discapacidad, este martes 2 de diciembre se puso en marcha una jornada nacional del empleo destinada para personas con alguna discapacidad; sin embargo, las empresas participantes aceptaban solicitudes de la población en general.

Para dar inicio con las actividades de reclutamiento, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fernando Durazo Picos, destacó la importancia de abrir este tipo de espacios para un sector de la población que ha demostrado ser valioso, responsable y entregado a su trabajo.

Son personas en específico que se caracterizan por llegar más temprano incluso que las personas que ya están trabajando, son personas que le echan muchas ganas, son responsables, entregadas, dedicadas y que obviamente merecen una oportunidad", destacó el funcionario municipal ella y muchos más.

Durante esta jornada participaron tiendas de autoservicio, negocios dedicados a la venta de materiales para la construcción, financieras, constructoras, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), un casino de juego, cafeterías y negocios destinados a la elaboración de embutidos, a los cuales, en representación del alcalde Javier Lamarque Cano, el secretario de desarrollo económico agradeció su colaboración.

Gracias a todas las empresas que están aquí presentes; creo que ustedes ya saben la importancia y la entrega que tienen estas personas cuando se les contrata; la verdad, yo estoy encantado", afirmó.

Entre las personas que llegaron en busca de alguna oportunidad de empleo, se encontraba Michelle Sebastián, un joven de aproximadamente 28 años, quien perdió su pierna, quien manifestó ya contar con un empleo en el área de atención al cliente; sin embargo, indicó que se acercó a la feria en la búsqueda de una mejor oportunidad.

En el evento se contó con la presencia de Jossue Angélica Ruiz Carrasco, titular del Servicio Nacional del Empleo en la entidad. Fernando Durazo Pico, titular de Desarrollo Económico, indicó que espera que las próximas ferias del empleo pudieran llevarse a cabo en puntos estratégicos del municipio de Cajeme.

Mujeres encabezan búsqueda de empleo en Cajeme

De acuerdo con Jossue Angélica Ruiz Carrasco, subdirectora de promoción del empleo y productividad, esta es la cuarta feria nacional de empleo que se registra en el municipio de Cajeme e indicó que habitualmente son más las mujeres que se acercan, tanto a las ferias como a las oficinas, las que se acercan en la búsqueda de un empleo.

La funcionaria comentó que las mujeres se caracterizan por su responsabilidad y buen desempeño al momento de conseguir un empleo y agregó que por dicha razón durante el mes de marzo se realiza una feria del empleo encaminada específicamente para mujeres.

Fuente: Tribuna del Yaqui