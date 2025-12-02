Se apaga la luz de Jhosep Alexander, el pequeño 'astronauta' de Hermosillo que luchó contra la leucemia

Hermosillo, Sonora.- Este martes 2 de diciembre de 2025 perdió la vida el pequeño Jhosep Alexander, quien tenía tres años combatiendo la difícil enfermedad de la leucemia linfoblástica aguda. La lamentable noticia fue confirmada a través de redes sociales por su propia madre, Francisca Vázquez, causando con ello una gran conmoción entre la población de Sonora, quienes no pueden creer que ya no esté entre nosotros.

"Siempre le pedí a Dios que no me dejara hacer una publicación como esta, que nos dejara vivir una vida juntos y felices. Es fácil decir mil palabras, pero mi corazón de mamá hoy comprende que luchamos juntos hasta el final. Todos los días de mi vida te amé, te amaré. Dejas un vacío inmenso en mi corazón, donde no sé cómo podré continuar, pues toda mi vida era mía y tuya", escribió la progenitora.

Jhosep, con tan solo once años, requería que alguien le donara plaquetas porque tenía bastante tiempo en el hospital; el objetivo era mejorar su salud para que pudiera continuar con el tratamiento. De hecho, sus seres queridos reunían dinero a través de donaciones debido a que necesitaba un trasplante de médula ósea, e incluso tenían una página oficial, Juntos x Jhosep Alexander, con más de cuatro mil seguidores.

Comunicado del Ayuntamiento de Ures

Esta partida ocasionó que no solo se unieran al dolor de sus familiares la comunidad en general, pues hasta el Ayuntamiento de Ures, lugar de donde era originario Jhosep Alexander, publicó un comunicado en el cual expresaban su solidaridad y enviaban todas las fuerzas necesarias a los dolientes. Como dato, este guerrero soñaba con convertirse algún día en astronauta de nada más y nada menos que la NASA.

Triste despedida

“Dios te ama tanto que decidió que lo mejor es tenerte con Él, donde no hay más pena ni dolor, donde vivirás feliz una eternidad, y deseo que pueda reencontrarme contigo y poder seguirte amando. Mi chualero astronauta ya llegó a su destino, después de muchas misiones, de muchos meteoritos y basura estelar, mi chualero astronauta ha llegado al cielo. Te amaré para siempre, tu gordi preciosa, la mamá de Jhosep”, finalizó la señora Francisca.

Fuente: Tribuna del Yaqui