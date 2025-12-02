Secretaría de Bienestar amplía el registro en Sonora para programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Hermosillo, Sonora.- El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abre nuevo periodo de postulaciones hasta el 10 de diciembre, con lo cual las y los nuevos aprendices podrán capacitarse en centros de trabajo de su preferencia.

El delegado de Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, explicó que la postulación es el proceso mediante el cual los jóvenes que ya se registraron en la plataforma oficial solicitan un lugar en un centro laboral para recibir capacitación.

Agregó que para resolver dudas y apoyar con el trámite a quien lo requiera, se instalaron oficinas móviles en los municipios de Hermosillo, Nacozari de García, Guaymas y Cajeme.

Almada Palafox detalló que, para registrarse en un centro laboral, deberán ingresar a su cuenta en jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, revisar el mapa de focalización para saber los espacios abiertos en su municipio y finalmente revisar los centros de trabajo disponibles y postularse.

Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a personas de 18 a 29 años de edad que no se encuentren estudiando ni trabajando y el registro puede hacerse en cualquier momento del año en la página oficial.

Durante los 12 meses de capacitación, el programa ofrece un apoyo económico mensual de 8 mil 480 pesos y servicio médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indicó.

¿Qué sigue si ya te postulaste en #JóvenesConstruyendoElFuturo? uD83DuDC40 Debes recibir una respuesta en máximo 3 días naturales.



uD83DuDCF1 Ten paciencia y mantente pendiente de tus medios de contacto. Muy pronto podrás comenzar tu capacitación y dar el siguiente paso para tu futuro. uD83EuDD17 pic.twitter.com/cjGdB2lF5F — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) December 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui