Sol, CALOR y noche FRÍA en Ciudad Obregón: Este será el clima en Sonora HOY 2 de diciembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Este martes 2 de diciembre de 2025 arrancó con cielo despejado en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, y condiciones estables que, aunque parecen tranquilas, requieren atención por los cambios de temperatura entre la mañana, la tarde y la noche. Si sales temprano, si trabajas al aire libre o si planeas actividades durante el día, conocer el clima te ayudará a tomar precauciones. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la información de The Weather Channel, durante la mañana, Ciudad Obregón tendrá condiciones frías y cielo completamente despejado. Desde las primeras horas, la temperatura rondará los 15 a 16°C, con viento ligero del norte que alcanzará entre 7 y 16 kilómetros por hora. Para las 8:00 de la mañana, continuará el ambiente fresco y soleado.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY martes 2 de diciembre. Foto: Conagua

Hacia el mediodía y durante la tarde, el calor se intensificará. A las 11:00, el termómetro subirá a cerca de 25°C y para las 14:00 se espera el punto más cálido del día, con temperaturas de hasta 28°C y sensación térmica ligeramente menor. Los vientos cambiarán hacia el oeste con rachas entre 8 y 23 kilómetros por hora, mientras que el índice UV estará en niveles medios, por lo que será necesario utilizar protección solar si pasas tiempo bajo el sol.

Para las 17:00, el ambiente seguirá soleado, con un descenso moderado a 25°C. Por la noche, el clima dará un giro hacia condiciones más frescas y parcialmente nubladas. A las 20:00, la temperatura bajará a 19 grados con nubes y claros, mientras que el viento seguirá soplando desde el oeste pero de manera más suave. Cerca de las 23:00, la noche cerrará con 18 grados y un cielo con intervalos nubosos, acompañado de viento flojo del suroeste, sin presencia de radiación UV.

uD83DuDEA9Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 30 a 40 km/h, en el noroeste de la #República. uD83DuDC47 pic.twitter.com/gxi45FULsU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 2, 2025

En conclusión, este martes será un día mayormente soleado, con un notable contraste entre la mañana fría, la tarde cálida y una noche más húmeda y fría para los habitantes de Cajeme. Conviene usar ropa ligera durante el día pero llevar una chamarra para el regreso a casa. ¡Toma precauciones y planifica tus actividades de esta jornada en Ciudad Obregón!

Fuente: Tribuna del Yaqui