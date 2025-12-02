Sol, CALOR y noche FRÍA en Ciudad Obregón: Este será el clima en Sonora HOY 2 de diciembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Este martes 2 de diciembre de 2025 arrancó con cielo despejado en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, y condiciones estables que, aunque parecen tranquilas, requieren atención por los cambios de temperatura entre la mañana, la tarde y la noche. Si sales temprano, si trabajas al aire libre o si planeas actividades durante el día, conocer el clima te ayudará a tomar precauciones. ¡Aquí toda la información!
Así será el clima en Ciudad Obregón este martes
De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la información de The Weather Channel, durante la mañana, Ciudad Obregón tendrá condiciones frías y cielo completamente despejado. Desde las primeras horas, la temperatura rondará los 15 a 16°C, con viento ligero del norte que alcanzará entre 7 y 16 kilómetros por hora. Para las 8:00 de la mañana, continuará el ambiente fresco y soleado.
Hacia el mediodía y durante la tarde, el calor se intensificará. A las 11:00, el termómetro subirá a cerca de 25°C y para las 14:00 se espera el punto más cálido del día, con temperaturas de hasta 28°C y sensación térmica ligeramente menor. Los vientos cambiarán hacia el oeste con rachas entre 8 y 23 kilómetros por hora, mientras que el índice UV estará en niveles medios, por lo que será necesario utilizar protección solar si pasas tiempo bajo el sol.
Para las 17:00, el ambiente seguirá soleado, con un descenso moderado a 25°C. Por la noche, el clima dará un giro hacia condiciones más frescas y parcialmente nubladas. A las 20:00, la temperatura bajará a 19 grados con nubes y claros, mientras que el viento seguirá soplando desde el oeste pero de manera más suave. Cerca de las 23:00, la noche cerrará con 18 grados y un cielo con intervalos nubosos, acompañado de viento flojo del suroeste, sin presencia de radiación UV.
En conclusión, este martes será un día mayormente soleado, con un notable contraste entre la mañana fría, la tarde cálida y una noche más húmeda y fría para los habitantes de Cajeme. Conviene usar ropa ligera durante el día pero llevar una chamarra para el regreso a casa. ¡Toma precauciones y planifica tus actividades de esta jornada en Ciudad Obregón!
Fuente: Tribuna del Yaqui