'Toño' Astiazarán impulsa agenda binacional en Estados Unidos para promover el desarrollo de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- En el marco de su gira de trabajo por Washington D.C., el presidente municipal de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán, fortaleció una agenda binacional orientada a generar nuevas oportunidades de crecimiento para la capital de Sonora mediante reuniones con representantes diplomáticos, organismos internacionales y analistas especializados en la relación México–Estados Unidos.

Uno de los encuentros centrales fue con Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, con quien dialogó sobre mecanismos de colaboración que impulsen innovación, desarrollo económico y participación comunitaria en la capital sonorense.

Astiazarán también sostuvo una conversación con Joseph Addington, editor asociado de The American Conservative, analizando la dinámica regional entre Latinoamérica y Estados Unidos y su impacto en el desarrollo local.

De la misma forma, el alcalde se reunió con Sofía Herrera, del International Republican Institute, y con Ricardo Pita, Senior Advisor en Western Hemisphere Affairs. Finalmente, el presidente municipal de Hermosillo dio a conocer que esa gira de trabajo refuerza el compromiso municipal de aprovechar la posición fronteriza de Sonora para atraer más bienestar y oportunidades a las familias hermosillenses.

